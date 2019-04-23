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العثور على جثة بمدرسة ببني سويف

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أحمد سالم

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جثة

مدرسة

بني سويف

عثرت إدارة مدرسة الثانوية الميكانيكية بمدينة بني سويف على جثة شخص بجوار غرفة محولات الكهرباء بالمدرسة ، انتقلت إدارة البحث الجنائي إلى مدرسة الصناعات الميكانيكية لمعاينة الجثة، وتبين من المعاينه المبدئية أن الجثة في حالة تعفن.

تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف بلاغا بالعثور على جثة شخص بجوار محطة الكهرباء داخل مدرسة الصناعات الميكانيكيه بمدينة بنى سويف وفي حالة تعفن.

تم تشكيل فريق بحث لمعرفة هوية الجثه وإخطار النيابه العامة. وذكر مصدر أمني أن الجثة لأحد طلاب المدرسة ومحرر محضر بغيابه.



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