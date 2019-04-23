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مصرع 23 شخصًا بجنوب أفريقيا جراء أمطار غزيرة

عرب وعالم

سيول (أرشيفية)
سيول (أرشيفية)

وكالات ـ خالد الشرقاوي

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لقي 23 شخصا مصرعهم، جراء أمطار غزيرة ضربت جنوب إفريقيا، بحسب ما أفادت السلطات المحلية، الثلاثاء.

وذكرت حكومة إقليم كوازولو ناتال (جنوب شرق) عبر حسابها على تويتر: "فقدنا 23 شخصا جراء الأمطار الغزيرة في الإقليم".

وأضافت أن 42 شخصا جرحوا في حوادث متفرقة، على صلة بهطل الأمطار، ودعت الحكومة السكان إلى تجنب المناطق المنخفضة، بسبب تجمع المياه.

كما طالبت سائقي المركبات بتوخي الحذر على الطرقات السريعة، بسبب انتشار الضباب الكثيف، وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر الهطل الغزير للأمطار حتى ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء.


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