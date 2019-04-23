أمير منطقة مكة يتدخل لوقف إقامة الحد على فتاة مصرية

23 أبريل 2019 - 08:29 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لرجل سعودي ملتح، يروي تفاصيل قضية وقعت فيها فتاة مصرية بالسعودية، وهو الأمر الذي يستوجب إقامة الحد عليها، بعد أن اعترفت بالمشكلة كاملة.

وأضاف أن الأمير خالد الفيصل، تدخل في الأمر قبل تنفيذ الحد مباشرة وأنقذها.

فيما نفت إمارة منطقة مكة المكرمة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الموضوع، الذي ظهر فيه شخص ملتح يروي قصة عن مساعدة أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل لفتاة مصرية كانت تعاني من مشكلة عند الملتزم في الكعبة المشرفة.

وقال موثق المقطع إن الفتاة كانت لديها مشكلة وكان سيقام عليها الحد وذهبت إلى الملتزم تدعو الله أن يفرج كربها وفجأة اقترب منها الأمير خالد الفيصل واستمع لشكواها وأكد لها أنه رأى هذا الأمر في المنام وجاء هنا ليساعدها.

ونفت الإمارة صحة ما جاء في المقطع جملة وتفصيلاً.







