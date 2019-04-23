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مصرع زوجين في حادث سيارة بالمنيا

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اسعاف
اسعاف

أحمد سالم

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حادث سير

مصرع

زوجين

لقي زوجان مصرعهما إثر انقلاب سيارة كانا يستقلانها بطريق الجيش بين مركزي المنيا وأبوقرقاص، بينما نجت نجلتهما.

وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بوقوع حادث سير بطريق الجيش أمام مركز المنيا.

وبانتقال قوات الأمن برئاسة المقدم أحمد صلاح مفتش مباحث مركز المنيا لفحص البلاغ حيث تبين مصرع شخصين، وهما "م.ا" 45 سنه، وزوجته "م.ا" 34 سنة، وأنقذت العناية الإلهية نجلتهما "ن.م" 16 سنة، كانت بصحبتهما من الموت.

وتم نقل الفتاة لمستشفى المنيا الجامعي لإصابتها بصدمة عصبية، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى المنيا وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.



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