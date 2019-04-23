بيراميدز ينهي الشوط الأول متقدمًا على الزمالك بهدف

أنهى فريق الكرة بنادي بيراميدز الشوط الأول متقدما على نظيره الزمالك بهدف دون مقابل في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب الدفاع الجوي، المؤجل بينهما من الجولة 26 من مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

أحرز هدف بيراميدز على جبر في الدقيقة 24 بضربة رأسية، من الضربة الركنية أرسلها عبدالله السعيد نموذجية، ولم يتوانى جبر عن إيداعها مرمى جنش بنجاح.

وشهدت بداية المباراة بداية هجومية ضاغطة من جانب لاعبى بيراميدز باتجاه مرمى الزمالك وكادت الدقيقة الثالثة تشهد هدف التقدم لبيراميدز بهجمة عنترية من محمد فاروق ناحية الجانب الأيمن سددها قوية ولكن جنش أخرجها إلى ضربة ركنية.