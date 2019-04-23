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صفحة الأزهر على «فيسبوك» تحتفي بالشيخ عبد الحليم محمود

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الشيخ عبد الحليم محمود
الشيخ عبد الحليم محمود

فتحي مجدي

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تُحيي الصفحة الرسمية للأزهر على موقع التواصل الاجتماعي؛ فيسبوك، https://facebook.com/OfficialAzharEg ، السيرة العطرة للدكتور الراحل الشيخ عبد الحليم محمود، إمام الصوفية، الذي عاصر كبار علماء وشيوخ الأزهر الشريف ونهل من علومهم ومعارفهم.

ونشرت صفحة الأزهر الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي،"  فيسبوك" فيديو يوثق حياة الشيخ عبد الحليم محمود ونشأته ومسيرته التعليمية، ورحلته الدراسية في فرنسا، ومسيرته الأكاديمية الحافلة، وأبرز المناصب التي تولاها.

ويلقي الفيديو الضوء على العلامات المضيئة في حياة الشيخ عبد الحليم محمود، الذي عُرف في عصره بأنه أحد علماء الأزهر الأجلاء، وذاع صيته بسبب علمه الغزير وشخصيته القوية الوسطية، وإنتاجه العلمي والفكري الغزير في التأليف والتحقيق والترجمة لكتب الفلسفة اليوناية والأخلاق، فضلًا عن كتاباته عن الصوفية التي حظيت بالحظ الأوفر من كتاباته.

يأتي هذا الفيديو ضمن فيديوهات سلسلة "أعلام"، التي تنشرها الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"،  عن شيوخ الأزهر الشريف والعلماء والمفكرين والأعلام في مختلف المجالات بهدف التعريف بهم وتنوير العقول وإبراز قيمة ومكانة العلماء والشيوخ الأجلاء.

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