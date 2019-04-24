محمد صلاح يتفوق على «الخطيب» في استفتاء الماركا

24 أبريل 2019 - 08:55 م

تفوق محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي على الأسطورة محمود الخطيب رئيس الأهلى الحالي، وحسام حسن هداف مصر التاريخى، حسب استفتاء لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

واكتسح محمد صلاح الاستفتاء الذى صوت فيه نحو 200 ألف شخص، حيث حصل على 92% من إجمالى عدد الأصوات، فى حين حصل الخطيب على 3% فقط من الأصوات، وحسام حسن على 5%.

وحصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب فى القارة الأفريقية عامين متتاليين 2017 و2018، فى إنجاز لم يحققه سواه من اللاعبين المصريين.



