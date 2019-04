موظفة سابقة في الخارجية الأمريكية تعترف بالتآمر لصالح الصين

اعترفت الموظفة السابقة في وزارة الخارجية الأمريكية كاندس كليربورن بالتآمر مع عملاء أجانب يعملون لصالح الصين.

وأشارت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إلى أن الموظفة أتهمت بتقديم معلومات كاذبة للأجهزة الأمنية وإخفاء اتصالاتها الواسعة بعملاء صينيين وتلقي هدايا منهم.

وأضافت وزارة العدل أن كليربورن كانت تقدم للعملاء الصينيين وثائق داخلية تابعة للخارجية الأمريكية، تخص استراتيجية السياسات الأمريكية وزيارات لمسؤولين كبار.

وجدير بالذكر أن مكتب التحقيقات الفدرالي اعتقل كاندس كليربورن يوم 28 مارس عام 2017.

ويشار إلى أنها كانت تعمل في وزارة الخارجية الأمريكية منذ عام 1999، حيث شغلت مختلف المناصب في السفارات والقنصليات الأمريكية في بغداد والخرطوم وبكين وشنغهاي، وكانت لديها صلاحية الاطلاع على وثائق سرية.

