شباب بلوزداد يتأهل إلى نهائي كأس الجزائر

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المصريون

بلوزداد

تأهل فريق شباب بلوزداد إلى نهائي كأس الجزائر، بعد الفوز على شباب قسنطينة، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، في إياب الدور قبل النهائي من المسابقة.

و كان شباب قسنطينة فاز ذهابا 1 / صفر ، ليتأهل شباب بلوزداد للمباراة النهائية بنتيجة 2/1 في مجموع المباراتين.

وانتهى الوقت الأصلي بتقدم بلوزداد بهدف أحرزه عادل جرار في الدقيقة 74، ليحتكم الفريقان إلى خوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين.

وفي الدقيقة 95 أضاف محمد ريان حايس هدف التأهل لبلوزداد، ليمنحه بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

وعانى شباب قسنطينة من النقص العددي ، حيث تعرض كل من نسيم يطو و عادل جعبوط، في الدقيقتين 73 و 116 على التوالي.

ويلتقي شباب بلوزداد في المباراة النهائية مع المتأهل من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين شبيبة بجاية ووفاق سطيف.

وكان بجاية فاز في مباراة الذهاب 2 / 1، قبل أن تتجدد المواجهة بينهما غدا الخميس في مباراة العودة.


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