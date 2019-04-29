غرق شاب بمياه ترعة الباجورية أثناء السباحة بكفر الزيات بالغربية

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حسن علام- متابعات

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لقى شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه غرقا بترعة الهويس الباجورية بقرية شبراريس التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، بعد أن جرفه التيار لعدم إجادته للسباحة، أثناء الاستحمام هربا من ارتفاع حرارة الجو، وقامت قوات الإنقاذ النهرى بانتشال الجثة، ونقلها بسيارة إسعاف لمشرحة مستشفى كفر الزيات العام.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارًا من مأمور مركز كفر الزيات، بغرق شاب يبلغ من العمر 16 عاما بترعة الهاويس بقرية شبراريس، وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى وشرطة النجدة لمكان البلاغ، وتم انتشال الجثة، ونقلها بالإسعاف لمشرحة مستشفى كفر الزيات العام.

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