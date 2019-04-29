» هيثم فاروق: المشجع الحقيقي لا يملك 200 جنيها

29 أبريل 2019 - 08:18 م

انتقد هيثم فاروق، مدافع الزمالك والمنتخب الأسبق والمحلل الرياضي الحالي في قناة «بي إن سبورت»، أسعار تذاكر مباريات المنتخب الوطني، في بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي ستقام في الفترة من 21 يونيو حتى 19 من شهر يوليو.

وأشار فاروق عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن المشجع الحقيقي لمنتخب مصر لا يملك 200 جنيها كي يدفعها ثمنا لتذكرة مباراة.

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت ظهر اليوم الإثنين، أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر، محددة 200 جنيها للدرجة الثالثة، و400 جنيها للدرجة الثانية، و500 جنيها للدرجة الأولى العلوية، و600 جنيها للدرجة الأولى، و2500 جنيهًا للمقصورة الرئيسية.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم 21 من شهر يونيو المقبل، بمباراة المنتخب الوطني أمام زيمبابوي، باستاد القاهرة الدولي.

وأوقعت قرعة البطولة مصر بجانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.