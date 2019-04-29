» الهلال السعودي يسقط أمام التعاون.. ويفقد صدارة الدوري

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المصريون

التعاون

الهلال

سقط الهلال السعودي أمام التعاون، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الإثنين، على ملعب "جامعة الملك سعود"، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ28 عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

سجل الكاميرونى ليندر تاوامبا هدف التعاون الأول فى الدقيقة 65 من زمن المباراة، ثم أضاف هيلدون أوجوستو الثانى فى الدقيقة 69 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة، يواصل الهلال تواجده فى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي بعدما تجمد رصيده عند 63 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف النصر صاحب الصدارة، بينما جاء التعاون فى المركز الرابع بعدما رفع رصيده إلى 52 نقطة.

وكان الهلال تعرض لهزيمة مذلة أمام التعاون بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية على الملعب ذاته ضمن منافسات الدور نصف النهائي بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتعد هذه المباراة هى الأولى التى يخوضها الهلال تحت قيادة المدرب البرازيلي شاموسكا، المدير الفنى السابق للفيصلي السعودي، والذى تولى المهمة بعدما قررت إدارة الزعيم إقالة الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للفريق من منصبه بسبب تراجع النتائج.

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