غدًا.. طقس شديد الحرارة بهذه المناطق

29 أبريل 2019 - 08:47 م

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة طقس الغد، الثلاثاء 30 أبريل، حيث يتوقع أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنحفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 21 35

طنطا 19 33

دمنهور 19 29

الإسكندرية 18 29

مطروح 17 25

سيوة 19 36

بورسعيد 20 24

دمياط 20 24

الزقازيق 21 32

العريش 19 26

رأس سدر 20 33

شرم الشيخ 25 36

الغردقة 21 35

مرسى علم 25 32

أسيوط 20 39

سوهاج 20 39

قنا 20 39

الأقصر 20 39

أسوان 21 39

أبوسمبل 21 38

الوادي الجديد 21 40

شلاتين 21 33