أحمد موسى يحذر من هذا الأمر الخطير

29 أبريل 2019 - 10:27 م

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ظهور أبو بكر البغدادي قائد تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال مقطع فيديو رغم ما أثير حول مقتله، جاء لتوجيه رسالة وإشارة لكل أتباعه الموجودين في 60 دولة على مستوى العالم، بتنفيذ المزيد من العمليات الإرهابية.



وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن هناك علاقة وثيقة بين "البغدادي" والمخابرات التركية، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

