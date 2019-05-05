أصالة تهين أنغام بتصريح خطير

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رسالة غير متوقعة من زوجة "أحمد إبراهيم" للمطربة أصالة

فتحت الفنانة أصالة نصري، على المطربة أنغام، بعد زواج الأخيرة، من الموزع أحمد إبراهيم، الذي تربطه صلة صهر بأحد أقارب أصالة، موضحة أن جمعتها علاقة صداقة قوية بها، وأعلنوا للجميع أنهم بمثابة إخوة، ولكن هناك أشياء لا يمكن نسيانها مثل «خراب البيوت».
وأضافت في لقائها ببرنامج «عائشة شو»، المذاع عبر فضائية «النهار»، أمس السبت، أنها حزنت كثيرًا على ماحدث، ولم تعلم بزواجها من الموزع أحمد إبراهيم إلا مؤخرًا، معقبة: «مكلمتهاش ولا عاتبتها عملتلها بلوك ولغيت المتابعة، ما بحبش المعاتبة والعتاب بكل أشكاله، لما بزعل باخد موقف».
وتابعت: «استحالة العلاقة ترجع بينا زي الأول اللي صار ما فيه اعتذار، وعندي أشياء تابوهات ما يمكن تنكسر مثل خراب البيوت وفي أشخاص سواء في الوسط أو خارج الوسط شاطرين في خراب البيوت، وأنا عندي أشخاص من دمي عانوا منه مش بحبه مهما كان تبريره سواء حب كبير أو عشق، لما يكون في أولاد الحب ما بيعنيلي شيء».


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