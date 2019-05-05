  • الأحد 05 مايو 2019
  • بتوقيت مصر07:05 ص
بحث متقدم
صلاح

منتخب مصر: اتصلنا بصلاح وأخبرنا سر عن إصابته

صلاح

مفاجأة مدوية عن إصابة محمد صلاح

الزمالك والنجم الساحلى

إبراهيم سعيد يصدم الزمالكوية بتصريح عن مباراة النجم

صواريخ - أرشيفية

المقاومة الفلسطينية تزلزل الاحتلال بـ 50 صاروخ

صلاح

أول ظهور لـ«صلاح» بعد إصابته بمباراة نيوكاسل

أصالة أنغام

أصالة تهين أنغام بتصريح خطير

تمر رمضان

نصائح ذهبية من الشيخ "المعصراوي" قبيل رمضان

أبو تريكة وصلاح

"أبوتريكة" يفجر مفاجاة صادمة عن إصابة "صلاح"

وصف جديد لجماعة الإخوان ..تعرف عليه؟

بالفيديو..عرض لمذكرات جماعة الاخوان السرية

محمد صلاح

التفاصيل الكاملة لإصابة صلاح بـ"ارتجاج في المخ"

الإحتلال يقصف برج فلسطين وسط غزة

عرب وعالم

قصف غزة
قصف غزة

محمود أبوسعد

أخبار متعلقة
#

استشهاد فلسطينييْن بقصف إسرائيلي شرقي قطاع غزة

#

استشهاد 4 فلسطينين وإصابة العشرات في قطاع غزة

#

قصف إسرائيلي مكثف على غزة.. تغطية خاصة

#

إصابة 3 متظاهرين برصاص الاحتلال في قطاع غزة

طائرات الاحتلال تقصف برج فلسطين المكون من 13 طابق وسط مدينة غزة , حيث يوجد بداخل هذ البرج ما يقارب 18 مكتب للمؤسسات الصحفية .
ونتج عن القصف، ارتقاء شهيد ومصاب، وتوقف بث فضائية الأقصى بعد قصف برج فلسطين وسط غزة بصاروخ استطلاع.
وقامت الغرفة المشتركة للمقاومة الفلسطينية، بتوجه ضربة صاروخية كبيرة لمنطقة عسقلان ب50 صاروخا ردا على جرائم الاحتلال وتماديه في استهداف البيوت الآمنة.
وفرض الإحتلال الإسرائيلي حصارا بريا وبحريا على قطاع غزة أمس بعد يوم طويل شهد قصف صاروخي على المدنيني الفلسطينين، والذي تدخلت مصر لوقفه وإعادة تثبيت التهدئة.
وأعلن منسق الحكومة الإسرائيلية، اللواء كميل أبو ركن إغلاق معبر بيت حانون (إيرز) ومعبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم) بالإضافة إلى إلغاء منطقة الصيد في قطاع غزة حتى إشعار آخر، ردا على إطلاق صواريخ من القطاع.
وهاجمت إسرائيل قطاع غزة أمس عبر سلسلة غارات طالت أكثر من 70 هدفا بينها مجمعات عسكرية ونفق تابع للجهاد الإسلامي، ومناطق أخرى ما أدى إلى مقتل شاب ورضيعة صغيرة، ورد الفلسطينيون بإطلاق أكثر من 200 صاروخ وقذيفة أدت إلى إصابات في إسرائيل، في أعنف تصعيد منذ وقف النار الأخير نهاية فبراير الماضي.
واصلت مقاتلات الجيش الإسرائيلي، ليل الأحد، شن غارات عنيفة على أنحاء متفرقة في قطاع غزة. 
وأسفرت الغارات عن تدمير المنزل المستهدف في خانيونس بشكل كامل، وإيقاع أضرار بالغة بعدد من المنازل المحيطة بمواقع القصف الأخرى، وفق شهود عيان. 
ولم تعلن وزارة الصحة عن وقوع إصابات جراء الغارات الأخيرة. 
ومنذ صباح السبت، يشهد قطاع غزة موجة تصعيد قصفت خلالها الطائرات والمدفعية الإسرائيلية عشرات الأهداف في القطاع، فيما ردت فصائل المقاومة برشقات من الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع. 
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع بلغت 5 شهداء و40 جريحا. 
والجمعة، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 51 آخرين، جراء قصف الجيش الإسرائيلي موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين في فعاليات مسيرة "العودة.
ورمت مصر بثقلها من أجل تثبيت وقف إطلاق النار رغم القصف المتبادل، وطلبت من قائد سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الحضور إلى القاهرة لمناقشة الموقف.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (12) الشريعة لن تحميك!

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» لوفرين يكشف معلومة هامة عن إصابة محمد صلاح
» الإعلان عن حكم مباراة الأهلي والنجوم
» الإحتلال يقصف برج فلسطين وسط غزة
» المقاومة ترد على جرائم الإحتلال بشكل غير مسبوق
» السعودية تلغي رسوم تكرار الحج والعمرة
» "الأزهر للفتوى" يقدم لمتابعيه «دليل المسلم في رمضان»
» بديل "صلاح" يهدي صدارة الدوري لليفربول أمام نيوكاسل
» إصابة صادمة لـ"صلاح" ويخرج على "نقالة"
» الزمالك بطلًا لدوري السلة
» الأهلي يقرر منع «بريزنتيشن» من دخول مباريات الدوري
» وكيل «دفاع النواب»: لهذه الأسباب.. البرلمان يؤيد مد حالة الطوارئ

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة