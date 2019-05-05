» الإعلان عن حكم مباراة الأهلي والنجوم

05 مايو 2019 - 02:02 ص

أعلن اتحاد الكره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، عن إسم الحكم الذي تم تعينه من قبل لجنة لإدارة مباراة الأهلي والنجوم.



وأستقرت لجنة التحيكم بقيادة عصام عبد الفتاح، على تعيين محمد الحنفي حكمًا لمباراة الأهلي والنجوم في الدوري الممتاز.

وتقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم الأحد على ملعب بتروسبورت ضمن الجولة الـ29 من بطولة الدوري الممتاز.