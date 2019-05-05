استشهاد فلسطينييْن وإصابة 3 بغارات إسرائيية جديدة على غزة

استشهد فلسطينيان وأصيب ثلاثة آخرون، فجر الأحد، في سلسلة غارات شنتها طائرات حربية إسرائيلية على أهداف متفرقة في قطاع غزة.
وأفاد مراسل وكالة الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، أن المقاتلات الإسرائيلية، استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في مخيم البريج، وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد اثنين منهم. ولم تصدر وزارة الصحة بيانا حول الشهيدين، لكن مصادر طبية في مشفى "الأقصى" وسط القطاع، أكدت لوكالة الأناضول، نبأ استشهادهما.
كما أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح مختلفة، إثر قصف جوي استهدف مخيم "الشاطئ"، غربي مدينة غزة، بحسب شهود عيان.
وبذلك يرتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي يستهدف القطاع، منذ صباح أمس السبت، إلى 7 شهداء و43 جريحا، بينهم سيدة وجنينها وطفلتها الرضيعة.
ومنذ صباح السبت، يشهد قطاع غزة موجة تصعيد قصفت خلالها الطائرات والمدفعية الإسرائيلية عشرات الأهداف في القطاع، فيما ردت فصائل المقاومة برشقات من الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.