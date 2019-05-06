  • الإثنين 06 مايو 2019
  • بتوقيت مصر08:36 ص
بحث متقدم
رونالدو و صلاح

رونالدو يفاجيء "محمد صلاح" بتصرف غير متوقع

تميم بن حمد آل ثاني

بيان رسمي من قطر حول وصف أحد مسؤوليها للمصريين بـ"الأعداء"

الأرصاد.. طقس حار

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين في ثاني أيام رمضان

صلاح

مفاجأة محزنة لـ"صلاح" ومحبيه

أبو تريكة

أبو تريكة يوجه نصيحة مفاجئة للناس في "رمضان" .. فما هي؟

للتحريات.. حجز المتهمة بقتل نجلها 24 ساعة

جمعت بين زوجين .. الزوج المخدوع اكتشف الخيانة فتم قتله

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: صلاة التروايح في المنزل أفضل

معارض «أهلا رمضان»

"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين في رمضان

شريف مدكور

شريف مدكور يفجر مفاجأة مدوية عن مرضه

الإعلامي عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

ارتفاع ضحايا طائرة الركاب الروسية المحترقة إلى 41 قتيلًا

عرب وعالم

سقوط طائرة
سقوط طائرة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

25 شهيدا فلسطينيا و154 مصابا حصيلة عدوان الاحتلال

#

"الصحة العالمية": 264 قتيلا جراء معارك طرابلس

#

ارتفاع ضحايا انهيار مبنى في اسطنبول إلى 14 قتيلاً

#

إحباط اختطاف طائرة مدنية بطريقها إلى موسكو

أعلنت لجنة التحقيقات الروسية بشأن حادثة احتراق طائرة الركاب في موسكو ارتفاع أعداد الضحايا إلى 41 قتيلا، الأحد، وفقًل لقناة «روسيا اليوم».
كانت لجنة التحقيقات أعلنت، في وقت سابق الأحد، مقتل 13 شخصا بينهم طفلان جراء الحادث.
يذكر أن مصلحة الطوارئ الروسية وقطاع الطيران أفادا بأن طائرة من طراز «سوخوي سوبرجيت 100» انطلقت من مطار شيريميتيفو متجهة إلى مدينة مورمانسك، لكن طاقمها اضطر إلى العودة بسبب اندلاع حريق في أحد المحركات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» "مرتضى" يثير الجدل بتصريحاته عقب فوز الزمالك على النجم الساحلي
» لن تتوقف المعركة قبل استجابة الاحتلال لهذا الأمر
» ترامب يهنئ المسلمين بحلول رمضان.. هذا ما قاله
» هذا ما قاله جروس عن تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية
» استشاري: الصيام فرصة مجانية لهذا الأمر الهام
» «أهلًا رمضان» ليس للغلابة فقط.. الأغنياء حاضرون أيضًا
» سلطان بروناي يتراجع عن عقوبة إعدام المثليين
» رمضان الإثنين في 18 دول عربية والثلاثاء بهذه الدول
» 25 شهيدا فلسطينيا و154 مصابا حصيلة عدوان الاحتلال
» "كتائب القسام" و"سرايا القدس" تبثان فيديو خطير
» هنية: رد المقاومة على إسرائيل مرتبط بهذا الأمر الهام

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة