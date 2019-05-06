خالد الجندي: صلاة التروايح في المنزل أفضل

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن شهر رمضان هو الشهر الفضاح؛ لكون مرأة رمضان تفضحنا أمام أنفسنا، مشددًا على أن ما نقوم به تأمرنا به أنفسنا وليس الشيطان، فالنفس أمارة بالسوء، وجميع آيات القرآن تأمرنا أن نستعيذ من أنفسنا.
وتسائل "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد،: "إذا كان كل فعل وراه الشيطان، فمن كان وراء عصيان الشيطان لله سبحانه وتعالى سوى نفسه، فالنفس ودت الشيطان نفسه في داهية".
وأكد، أن شيطان الإنس أشر وأفظع من شياطين الجن، معقبًا: "نجد أن الموجودين بشارع الهرم ينتقلوا للخيم الرمضانية ويقولوا سحور راقص، سحور على أنغام الدي جي، والشياطين يقولوا أعوذ بالله من الإنسان الرجيم".
وأوضح أنه ما من عادة سيئة إلا وموجودة خلال شهر رمضان الذي يُحبس فيه الشياطين، فنجد الإسراف في الطعام، واختفاء قيم العمل إلا من رحم ربي، وظهور الراقصات بالإعلام للاعتراف بأخطاءهم، وأكثر شهر فيه تدخين واستهلاك للسجائر والمعسل بليل رمضان، وأكبر شهر فيه خناقات في إشارات المرور، وكثر شهر فيه نوم نهارًا.
وشدد على أن شهر رمضان يكون ليلًا ونهارًا، وليل رمضان أقدس من نهار رمضان؛ لكون العبادة بنهار رمضان اجبارية بسبب الصيام، بينما بالليل انفلت الشهوات وهنا يأتي الاختبار، معقبًا: "اختبارنا باللي، مش بالنهار ملايكة وبالليل نتحول لعفاريت زرق".
وأكد "الجندي"، أن صلاة التراويح في المنزل أفضل، مشيرًا إلى أنه لا مانع من صلاتها في المسجد، لكن السنة المؤكدة التي واظب عليها النبي –صلى الله عليه وسلم- حتى وفاته أنه كان يُصلي التراويح في المنزل، والرسول –صلى الله عليه وسلم- يقول "صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها كالمقابر".



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