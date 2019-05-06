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هذا ما قاله جروس عن تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

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جروس
جروس

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أكد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مباراة النجم الساحلي «كانت صعبة للغاية، ولكن الفريق حقق هدفه المنشود بالتأهل إلى نهائي الكونفدرالية».
أضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة، مساء الأحد، أن «لاعبي الفريق قدموا أداء دفاعيا مميزا، ونجحوا في التغلب على الشراسة الهجومية للاعبي النجم الساحلي».
أشار إلى أن «هدف محمود عبدالمنعم كهربا في مباراة الذهاب بالقاهرة كان حاسما ومؤثرا للغاية»، موجها الشكر لمجلس إدارة النادى على الدعم والمساندة، مثنيا على الروح القتالية والإصرار الذي تحلى به اللاعبين طوال المباراة.
ورأى المدير الفني أن «طرد محمود عبدالرحيم جنش كانت أصعب لحظات اللقاء»، مشيرا إلى أن التوفيق كان حليفا للفريق، مؤكدا أن الفريق يستحق التواجد في النهائي، مؤكدًا أن اللاعب عماد السيد له خبره سابقة باللعب في أفريقيا، والجهاز الفني لديه ثقه في قدراته لتعويض غياب جنش.
وتأهل الزمالك للمباراة النهائية بعد تعادله مع النجم الساحلي في سوسة سلبيا بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه محمود عبدالمنعم كهربا، ويلتقي الأبيض في النهائي مع الفريق المغربي نهضة بركان الذي تأهل على حساب الصفاقسى التونسي بمجموع المباريتين 3-2.

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