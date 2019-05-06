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التموين: لدينا احتياطي من السلع الإستراتيجية يكفي لـ 6 أشهر

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وزير التموين
وزير التموين

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أكد د. إبراهيم العشماوي، مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، أن مصر لديها احتياطي آمن من السلع الإستراتيجية يكفي حتى 6 أشهر.
وأضاف العشماوي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد، قائلا: «لدينا احتياطي آمن من السلع الإستراتيجية تمكن الدولة من التدخل في أي وقت حال اتفاق التجار على رفع الأسعار»، متابعا: «لدينا احتياطي آمن من السلع يصل لـ 6 شهور، لأول مرة.. وليس لدينا أي مشكلة في أي سلعة».
وأوضح مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، أنه قد حدثت طفرة من حيث الطاقة التخزينية للسلع، قائلا: «لدينا صوامع لتخزين 4 مليون طن من القمح والحبوب، صالحة للاستخدام حتى 7 شهور».


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