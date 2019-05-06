جمعت بين زوجين .. الزوج المخدوع اكتشف الخيانة فتم قتله

06 مايو 2019 - 05:44 ص

تمكن ضباط بقسم شرطة العمرانية من كشف غموض العثور على جثة رجل ثلاثيني بشقة بمنطقة "مدينة نصر الثورة".



وبينت التحريات أن سيدة تدعى إيمان - 33 سنة - تزوجت من المجني عليه "أحمد .ع" - 33 سنة - وأقامت رفقته ، ثم تعرفت على "ياسر" - 31 سنة - و وأوهمته أنها عزباء ثم تزوجته هو الآخر دون الحصول على الطلاق من زوجها الأول .



وأشارت التحريات إلى أن "ياسر" علم بطريقة ما بأمر زواج زوجته من رجل آخر فدخل لمعاتبتها فتدخل المجني عليه لمحاولة الدفاع عنها إلا أنه تلقى طعنة نافذة أودته بحياته.



وتمكن الرائد محمد نجيب معاون مباحث العمرانية من ضبط المتهم الذي أقرب الواقعة، وأرشد عن سلاح الجريمة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.