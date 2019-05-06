بيان رسمي من قطر حول وصف أحد مسؤوليها للمصريين بـ"الأعداء"

06 مايو 2019 - 08:12 ص

أصدرت حكومة قطر بيانا للرد على تصريحات أحد مسؤوليها بخصوص وصف المصريين بـ"الأعداء".



رفضت حكومة قطر تصريحات المدير التنفيذي لشركة "الخطوط الجوية القطرية"، أكبر الباكر، التي وصف فيها المصريين بالأعداء.



وأكد مكتب الاتصال الحكومي، في بيان صدر عنه على خلفية موجة استياء كبيرة بسبب هذه التصريحات، حرص دولة قطر التام على ترابط المجتمعات والشعوب في مختلف دول العالم، وسعيها الدائم لتعميق أواصر المحبة ونبذ الكراهية بين الشعوب.



وقال المكتب: إن "موقف دولة قطر كان وسيظل دائما واضحا بضرورة عدم إقحام الشعوب في الخلافات التي تنشأ بين الدول، إذ ستظل دولنا تستمد قوتها من تماسك شعوبنا ومجتمعاتنا".



وأوضح المكتب "ردا على ما تم تناقله من تصريحات خلال الأيام الماضية"، أن وزارة الداخلية في دولة قطر (إدارة شئون الوافدين) هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار سمات الدخول إلى البلاد بمختلف أنواعها، حسب موافقة الجهات المختصة وطبقا للنظم والقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وكذلك الاتفاقيات المشتركة مع الدول الأخرى.



وأشار إلى أن أي تصريحات تخرج عن تلك الأطر القانونية، لا تمثل السياسة المعمول بها في وزارة الداخلية.



وأكد مكتب الاتصال الحكومي في بيانه أن "دولة قطر ترحب بجميع شعوب العالم"، وأن "مختلف النشاطات المتبادلة بين الشعوب، سواء الثقافية والرياضية والسياحية والاقتصادية وغيرها، هي من وسائل التقريب بين الشعوب مهما كان حجم الخلافات بين الدول".



وسبق أن أثار المدير التنفيذي لـ"الخطوط الجوية القطرية"، أكبر شركة طيران حكومية في الدولة، انتقادات واسعة من مصر، بل بلاده، على خلفية إعلانه، خلال مؤتمر صحفي السبت الماضي، رفضه منح تأشيرات الدخول للمصريين، الذين وصفهم بـ"الأعداء".

