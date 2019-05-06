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"مرتضى" يثير الجدل بتصريحاته عقب فوز الزمالك على النجم الساحلي

الرياضة

أمير مرتضى
أمير مرتضى

أحمد عادل شعبان

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امير مرتضى

أثار أمير مرتضى - المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك - الجدل بعد حديثه الذي أعقب فوز الفارس الأبيض على النجم الساحلي وصعوده إلى نهائي الكونفدرالية.

وقال "مرتضى" في مداخلة مع قناة "المحور" : "أتمنى من اتحاد الكرة أن يؤجل مباريات الزمالك من أجل توفير الأجواء المريحة له للفوز بالكونفدرالية".

وأضاف: "بطولة الكونفدرالية لا تقل عن بطولة أمم أفريقيا والفوز بها لا يقل عن الفوز ببطولة كأس الأمم ويجب على اتحاد الكرة الوقوف مع الزمالك كونه يمثل مصر في هذه البطولة الهامة".

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