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بوتين يبدأ الإثنين سلسلة اجتماعات عسكرية لهذا السبب

عرب وعالم

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

المصريون ووكالات

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أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يبدأ، الإثنين، سلسلة اجتماعات تتعلق بقضايا عسكرية أولها في قازان عاصمة جمهورية تترستان في روسيا، بحسب إعلام محلي.
ونقلت قناة روسيا اليوم، الأحد، عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قوله في معرض رده على سؤال صحفي في هذا الصدد: "نعم. أنا أؤكد ذلك. ستكون رحلة إقليمية جديدة.. أولها في 13 مايو في قازان(عاصمة جمهورية تترستان)".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عقد بوتين في أنابا الروسية اجتماعا ختاميا كجزء من سلسلة من المشاورات مع قيادة وزارة الدفاع الروسية والمجمع الصناعي العسكري، جاءت عقب 3 اجتماعات تتعلق بمسائل عسكرية عقدت في مقر الرئاسة في سوتشي.
وأكد بوتين خلال الاجتماعات تلك، أن روسيا، في ظل ظروف الوضع الصعب في العالم، ملزمة بضمان تطور متوازن للجيش والبحرية، وفي الوقت نفسه تتجنب الانضمام إلى سباق تسلح عسكري.
وأوضحت القناة أن بوتين حدد في هذا الصدد المهام ذات الأولوية لتطوير القوات المسلحة الروسية.
ووفقا له، فإنه من الضروري، على وجه الخصوص، تحسين التدريب القتالي للقوات الروسية، بما في ذلك الأخذ في عين الاعتبار التجربة العملية في سوريا، على حد قوله.
وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن الرئيس الروسي، خلال اجتماع مع وزراء الخارجية ووزارة الدفاع في روسيا، سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، أنه يعتزم تغيير صيغة الاجتماعات العسكرية والإشراف شخصيا على عملية إطلاق المجمعات العسكرية الجديدة في الخدمة القتالية. -

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