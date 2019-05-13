الاحتلال يعتقل قاصرين فلسطينيين عقب صلاة التراويح في القدس

13 مايو 2019 - 01:50 ص

اعتقلت قوات إسرائيلية، مساء الأحد، قاصرين فلسطينيين في مدينة القدس، عقب صلاة التراويح، بحسب شهود عيان.



وأفاد الشهود، لمراسل الأناضول، أن القوات اعتقلت القاصرين البالغين من العمر 16 عامًا، من منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.



وأضافوا أن القوات الإسرائيلية اعتدت بالضرب على عدد من الشبان في منطقة باب العامود، وأطلقت قنابل الصوت تجاههم، بعد انتهاء صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك.



وتجري القوات الإسرائيلية اعتقالات لمواطنين فلسطينيين في كافة أنحاء مدينة القدس الشرقية، بشكل شبه يومي.

