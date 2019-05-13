المملكة تكشف تفاصيل جديدة عن إرهابيي القطيف

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عرضت قناة «مداد نيوز» السعودية، مقطع فيديو يحتوي على تقرير مصور بعنوان «المملكة تحيد إرهابيي القطيف»، ويكشف فيه تصريحات المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة اللواء بسام عطية  أن الجهات المختصة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود خلية إرهابية تم تشكيلها حديثا تخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية.
وأوضح "اللواء بسام عطية " إن "الخلية الإرهابية كانت تخطط لعمليات تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية" مشيرا الى  أن "المسلحين قتلوا في تبادل إطلاق نار مع الشرطة التي حاصرتهم في شقة سكنية في حي سبانس ببلدة تاروت".
وكشف المتحدث أن العملية أسفرت عن مقتل العناصر الإرهابية وعددهم ثمانية أشخاص، فيما لم يصب أي من الساكنين أو المارة بذلك الموقع أو رجال الأمن بأي أذى وما تزال الجهات الأمنية المختصة، بحسب ما ذكرته مداد نيوز، "تباشر مهامها في الموقع".


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