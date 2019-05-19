التشكيل المتوقع للزمالك أمام «بركان»

19 مايو 2019 - 12:59 م

يخوض فريق الزمالك مواجهة صعبة مساء اليوم أمام فريق نهضة بركان المغربى، فى العاشرة من مساء اليوم الأحد بتوقيت المغرب ــ الثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت القاهرة فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامته على الملعب البلدى ببركان.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأحمد زيزو وأوباما وكهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.