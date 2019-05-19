» مفاجأة.. تناول الثوم يوميًا "خطر"

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ثوم

متابعات-علا خطاب

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يعتقد الكثيرون أن تناول الثوم يوميًا مفيد للصحة، فبرغم أنه يعزز مناعة الجسم ويسهل عملية الهضم ويسرع عملية التمثيل الغذائي ويخفض ضغط الدم وينشط عمل الكبد، إلا أن ومع هذه الفوائد لا ينصح الجميع بتناول الثوم.

ويحمي الحمض الأميني ميثونين، الذي يدخل في تركيب الثوم خلايا الكبد، كما يمنع الأليسين الذي يتكون عند تدمير ألياف الثوم من تدمير خلايا الكبد، علاوة على هذا يحسن الثوم عمل كيس الصفراء ويمنع تكون الحصى .

ولكن على الرغم من هذه الفوائد لا ينصح الجميع بتناول الثوم، صحيح هو مفيد ولكن فقط عندما يكون الكبد سليمًا. لأن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد يتضررون جدا من تناول الثوم، وذلك لأنه عند انشطار الميثونين والأليسين تتكون مواد سامة، يستطيع الكبد السليم التعامل معها، في حين لا يمكن للكبد المصاب من التصدي لها وتزداد حالته سوءًا.

استنادًا إلى هذا يجب استشارة الطبيب قبل إدراج الثوم في النظام الغذائي اليومي.

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