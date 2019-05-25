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أنصار الصدر يطالبون إبعاد العراق عن صراع طهران وواشنطن‎

عرب وعالم

مقتدى الصدر
مقتدى الصدر

المصريون ووكالات

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تظاهر آلاف من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الجمعة، في العاصمة بغداد ومحافظات وسط البلاد وجنوبها، طلبا لإبعاد العراق عن الصراع الأمريكي الإيراني في المنطقة.
ووفق مراسل الأناضول، احتشد أنصار الصدر، في ساحة التحرير وسط بغداد، فيما فرضت قوات الأمن العراقية إجراءات مشددة لحماية التظاهرة.
وفي تصريحات إعلامية خلال المظاهرة، قال إبراهيم الجابري، مسؤول مكتب الصدر في بغداد، إن "أبناء الشعب العراقي خرجوا، الجمعة، في مظاهرات واسعة في غالبية المحافظات، لمطالبة الحكومة العراقية بالبحث عن السلم الحقيقي، والسيادة الحقيقية للبلاد، لحماية الشعب من الحروب".
وأضاف الجابري: "لا نريد أن تفرض حرب أخرى على أبناء الشعب العراقي".
وفي وقت سابق، كشف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عن تحرك دبلوماسي لبلاده لاحتواء الأزمة المتصاعدة بين طهران وواشنطن.
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.
وتضاعف التوتر، مؤخرا، بعدما أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة، واعتزامها إرسال 5 آلاف جندي إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية. 

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