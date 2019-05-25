ترامب وقرينته يغادران إلى اليابان في زيارة رسمية

25 مايو 2019 - 02:20 ص

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقرينته سيدة أمريكا الأولى ميلانيا، واشنطن اليوم الجمعة، في زيارة رسمية إلى اليابان تشمل عقد اجتماع مع إمبراطور البلاد ناروهيتو، الذي اعتلى العرش مؤخرا.



وسيكون ترامب وقرينته أول ضيفين رسميين يحلان في اليابان منذ تنصيب ناروهيتو في أول مايو.



وذكر البيت الأبيض اليوم أن الزيارة تأتي كـ "لحظة تاريخية في اليابان" وتُظهر أن التحالف بين اليابان والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى.



وأوضح المسئـول الذى لم يتم الكشف عن هويته أنه "ستكون هناك بعض الأشياء الجوهرية التي سيتم الإعلان عنها خلال الزيارة"، دون مزيد من التوضيح.









