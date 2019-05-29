رئيس حكومة عربية فى قطر قبل قمتي مكة.. ما الأسباب

29 مايو 2019 - 10:43 ص

أصدر الديوان القطري بيانا أكد فيه أن أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني يستقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

يأتي ذلك لبحث العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

بينما لفت موقع "موازين نيوز" العراقي إلى أن الزيارة ستناقش "التوتر الأخير في المنطقة".

ويحاول العراق أن يلعب دور الوسيط لإنهاء التوتر القائم في الخليج بين أمريكا وإيران، وكذلك تهدئة الأزمة بين دول الخليج وإيران.

ودعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لعقد اجتماع طارئ لقادة الخليج والعرب في 30 مايو.

وقالت وزارة الخارجية السعودية على موقع "تويتر" إن ملك السعودية دعا للاجتماع لمناقشة الهجمات الأخيرة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأنه "حرصا من الملك سلمان على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأنه في ظل الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة".

وتابع: "ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية، فإن خادم الحرمين يوجه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة يوم الخميس 30 مايو 2019 لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة".

وكانت الخارجية القطرية، قالت على موقعها الإلكتروني، إن الأمير تميم بن حمد آل ثاني تلقى رسالة خطية من الملك سلمان، يدعوه فيها إلى حضور القمة الطارئة لمجلس التعاون الخليجي بمكة.