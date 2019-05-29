  • الأربعاء 29 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:59 ص
بحث متقدم
شوقي علام، مفتي الجمهوري

مفتي الجمهورية: "هؤلاء رجال وهؤلاء عيال"

نجم

صورة مبكية لـ"نجم" داخل العناية المركزة

الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات

صلاح

"صلاح": تعلمنا درس النهائي أمام ريال مدريد

قبو

سي إن إن تكشف عن قبو سري لبشار الأسد

المغامسي

المغامسي: الولدان المخلدون زى الحور العين

قطر

رئيس حكومة عربية فى قطر قبل قمتي مكة.. ما الأسباب

ايران

تفاصيل مثيرة عن حملة تضليل واسعة يكشفها "فيس بوك"

هواوي

"هواوي" تصدم الإدارة الأمريكية بهذا الأمر

الشيخ رمضان عبدالمعز

داعية للمظلومين: القدر يبدع فى تصفية الحسابات

مفتي الجمهورية: "هؤلاء رجال وهؤلاء عيال"

آخر الأخبار

شوقي علام، مفتي الجمهوري
شوقي علام، مفتي الجمهوري

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

المفتي: رمضان شهر الانتصارات وليس وقتا للكسل

#

مفتي الجمهورية يعلق على ثورة يناير

#

علام: زواج القاصرات يهدد استقرار المجتمع

#

المفتي يصدق على إعدام سائق اغتصب "سورية"



انتقد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، مهاجمي الفقهاء قائلاً: "هناك من ينتقد الفقهاء ويقلل من شأنهم ويتجاوز في حقهم، خصوصًا في ظل ما وصلوا إليه من مكانة.

وأضاف علام، في لقائه على فضائية "سي بي سي إكسترا"، بأن من يهاجم الفقهاء عليه أن يقرأ سيرة الإمام مالك والشافعي وابن حنبل والبخاري ومسلم.

وتابع مفتي الجمهورية: "أن من يحكم على نفسه أنه في مصاف ورتبة العلماء والفقهاء أن يعرف تاريخهم والمسيرة العلمية التى احتلوها في زمانهم، ويسأل نفسه "هل أنا بالفعل مثلهم في العلم والفهم"، معقبًا: "هؤلاء رجال وهؤلاء عيال".

شاهد الفيديو..
 https://www.youtube.com/watch?v=pt8YwiOjoX4

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل 10 مدنيين في قصف لمناطق المعارضة بسوريا
» رحيل مؤسس منظمة "هيومن رايتس ووتش"
» البرلمان يزف بشرى لأصحاب المعاشات
» رانيا يوسف تستفز جمهورها بتصريحات جريئة
» إصابة مهاجم "النجم" بقطع في أربطة الركبة
» بهذه الميزة.. جوجل تتربع من جديد على عرش المتصفحات
» تعليق قوى من "ميدو" عن استلام مصر الإرهابي "عشماوي"
» تعطل طائرة الرئيس "المكسيكي" 50 دقيقة بالجو
» "المسابقات" تعلن الموعد النهائي لمباريات الدوري اليوم
» الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لإيقاف العجلات الحربية
» اجتماع مهم للأهلي لتحديد موقفه في الدوري

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان