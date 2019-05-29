مفتي الجمهورية: "هؤلاء رجال وهؤلاء عيال"

29 مايو 2019 - 11:29 ص





انتقد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، مهاجمي الفقهاء قائلاً: "هناك من ينتقد الفقهاء ويقلل من شأنهم ويتجاوز في حقهم، خصوصًا في ظل ما وصلوا إليه من مكانة.



وأضاف علام، في لقائه على فضائية "سي بي سي إكسترا"، بأن من يهاجم الفقهاء عليه أن يقرأ سيرة الإمام مالك والشافعي وابن حنبل والبخاري ومسلم.



وتابع مفتي الجمهورية: "أن من يحكم على نفسه أنه في مصاف ورتبة العلماء والفقهاء أن يعرف تاريخهم والمسيرة العلمية التى احتلوها في زمانهم، ويسأل نفسه "هل أنا بالفعل مثلهم في العلم والفهم"، معقبًا: "هؤلاء رجال وهؤلاء عيال".



شاهد الفيديو..

https://www.youtube.com/watch?v=pt8YwiOjoX4

